Luis Díaz protagonizó “blooper” durante la celebración de la Bundesliga con el Bayern Múnich

El colombiano desató las risas de sus compañeros de equipo durante la premiación, producto del curioso momento - crédito @MediaBayernFR/X

2026 no es un año más en la carrera futbolística de Luis Díaz. Pese a las dudas iniciales en el periodismo deportivo, el colombiano se despidió del Liverpool para sumarse a las filas del Bayern Múnich, formando un tridente ofensivo de los más letales de Europa durante la temporada con el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.

Hasta inicios de mayo el conjunto muniqués competía por el triplete, pero tras ser derrotados en las semifinales de la Champions League por el Paris Saint-Germain, todo apunta a que tendrán que conformarse con un nuevo doblete en el rentado local.

PUBLICIDAD

Este sábado 16 de mayo, Díaz se coronó campeón de la Bundesliga, ratificando el paso dominante visto a lo largo del año con una goleada 5-1 sobre el FC Colonia en la última fecha. Díaz fue titular en ese partido, disputó los 90 minutos y aportó la asistencia del quinto gol, convertido por Nicolás Jackson, que ingresó como sustituto de Leon Goretzka en el minuto 82.

El delantero colombiano cerró así una temporada de 15 goles y 27 partidos como titular, cifras que lo situaron dentro del top 10 de máximos anotadores del certamen. Con lo que no contaba nadie, ni siquiera el propio atacante guajiro, es que protagonizaría un blooper durante la celebración.

PUBLICIDAD

La celebración del título en el Allianz Arena quedó marcada por el divertido momento en que Díaz levantó al revés el trofeo Schale de la Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Durante la ceremonia de premiación en el Allianz Arena de Múnich, Díaz tomó el “Schale” —tradicional trofeo de la Bundesliga caracterizado por su forma redonda y en forma de ensaladera, contrastando con los que se acostumbran a ver en Europa—, pero al levantarlo lo hizo al revés, lo que provocó las carcajadas de sus compañeros de equipo, en uno de los momentos más espontáneos de la celebración del título liguero.

En el video se aprecia que Díaz no advirtió el error hasta el instante en que intentó alzar la copa frente a la afición bávara; lo que, sumado a su demostración de incredulidad al notarse que lo estaba levantando en la posición contraria, se difundió rápidamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Luego de las risas, Díaz volvió a levantar la ensaladera, esta vez de la manera correcta - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La jornada tuvo además un componente de despedida. Raphael Guerreiro y el propio Jackson también se despidieron de la afición en el Allianz Arena. El primero como agente libre, y el segundo regresará al Chelsea, que lo había cedido al cuadro alemán.

Bayern Múnich y su histórica campaña goleadora en Europa

Díaz registra 15 goles y 27 partidos como titular en la Bundesliga, ubicándose entre los máximos artilleros de la temporada 2026 - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Díaz fue un factor decisivo en la campaña que llevó al Bayern a establecer un récord de anotaciones entre las cinco grandes ligas de Europa, convirtiendo 122 goles en una sola temporada, superando los 121 del Real Madrid de la campaña 2011/12, de acuerdo con información de Sportscenter de ESPN.

PUBLICIDAD

En estas cifras, Díaz ocupa el tercer puesto en el ranking de jugadores de las principales ligas con 26 goles y 17 asistencias, según la plataforma Sofascore, solo superado por Lamine Yamal (24 goles y 17 asistencias) y su compañero Michael Olise (22 tantos y 26 pases de gol). Esto evidencia que a sus 29 años, el guajiro completó la temporada más productiva de su trayectoria en Europa.

Según se reportó desde el club, Díaz y el resto del plantel proseguirán con los festejos desde el balcón del ayuntamiento de Múnich, frente a la Marienplatz, durante la jornada del domingo 17 de mayo. Posteriormente inciarán los preparativos para la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo en el Olympiastadion de Berlín, ante el Stuttgart, donde aspiran a concretar el doblete.

PUBLICIDAD

Una vez dispute dicho compromiso, Díaz se unirá a la concentración de la selección Colombia para dar inicio a los preparativos de cara a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.