La empresaria aseguró que el ex futbolista no pagó absolutamente nada de la fiesta que organizó la propia Villafañe, a través de su productora. Además, dejó entrever que Maradona "se la agarra contra las chicas" porque cualquier dicho contra ella -como que haya apodado Tontín a su novio- no la afecta. Y ese ataque contra Dalma y Gianinna "es un puñal". "En el fondo él sabe que a mí no me puede decir nada porque ya estoy curada: más de lo que me dijo no me puede decir", declaró Claudia.