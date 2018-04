"Estoy muy contenta porque es un gran equipo todos ayudan y hacen que una se sienta cómoda. Sabés que si tenés alguna duda, o que si estás incómoda, tenés la libertad de plantear lo que sea. Pampita es súper buena onda y no me tengo miedo de decirle que me estoy sintiendo mal", destaca sobre la conductora del programa. "Cuando cualquiera entra a un laburo con gente nueva, no sabés cómo moverte o qué hacer. Después te vas soltando. Además, las chicas, por ejemplo, no es que van a sacarse una foto las tres solas. No hacen diferencias. Me siento parte y es porque ellas me lo hacen sentir", cuenta sobre Simons, Balbiani y Pampita.