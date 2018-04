Con respecto al rol que tendrá en el programa, Fede explicó que no le gusta que lo consideren panelista y tampoco comunicador porque no estudió ni se preparó para eso. "No soy periodista de espectáculos ni me siento cómodo al hablar de esos temas. No soy el típico que habla de chimentos o tal vez critica. Soy tranquilo y no hablo mal de nadie. No es mi escencia. Además, el programa no va por ese lado", sostiene.