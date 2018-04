Su popularidad iba en ascenso a pasos agigantados. Al año siguiente publicó un nuevo álbum, Samantha Fox, que incluyó el tema Nothing's gonna stop me now, uno de sus más conocidos. Ese mismo año posó desnuda para la tapa de la revista Playboy y actuó en la película Three kinds of heat. En 1988 salió su tercer disco, titulado I wanna have some fun. Nuevamente, lideró todas las listas musicales de la región.