Conocida como Baby Spice por ser la más joven del quinteto, tuvo su debut como solista en 2001 con el álbum A girl like me, alcanzando el cuarto puesto en el UK Albums Chart. Luego lanzó Free me (2005) y Life in mono (2006). También incursionó en la actuación en un en el programa de la BBC Too much TV, participó como jurado en programas musicales y desde el 2009 conduce el ciclo de radio matinal Heart Breakfast en la emisora Heart FM.