"Mi autoestima no depende de cuánto peso", aseguró al mismo tiempo que aclaró que los cambios de su cuerpo no influyeron en sus estados de ánimo: "Soy una mujer que empezó a entrenar hace unos años y que transitó un cambio físico importante que lejos está de haberme cambiado la vida, me cambió solamente el cuerpo… La felicidad, la libertad, el amor propio, la sexualidad, la confianza, el respeto y la integridad no se pesan en la balanza y nada tienen que ver con la imagen".