Ya cerca de la medianoche, los bises también resultaron desestabilizantes. Para la primera vuelta, eligieron Desert Island Disk (de A Moon Shaped Pool, de 2016) cuando ya muchos esperaban los viejos clásicos. Pero había tiempo para todo. Faltaban Climbing Up the Walls, There There, Exit Music, The National Anthem e Idioteque. Luego otro corte y Present Tense, 2 + 2 = 5 y Paranoid Android. Aunque con esta última parecía completa la cuota de nostalgia, la banda volvió con Creep, que no estaba incluida en la lista de temas original. Una versión para el recuerdo con la voz de Yorke intacta y una banda que logra sonar siempre actual.