"Me duele que Claudia les haya mentido a Dalma y a Gianinna. Le voy a caer con todo el peso de la ley y no le voy a perdonar nada. Es muy evidente para ellas que la madre, sin tener un recibo de trabajo, no puede tener siete departamentos en Miami… Ellas tienen que ser neutrales", había dicho Diego en una nota en Debo decir en junio del año pasado, demostrando que no teme ir hasta las últimas consecuencias contra Villafañe.