Con respecto a Fede, con quien se reconcilió hace algunas semanas, la bailarina se anima a asegurar que el actor está más nervioso que ella. "No siento presión de que me venga a ver todo el mundo. Por el contrario, me gusta porque me encanta compartirlo con los que quiero", agrega quien también recibirá la visita de sus amigas del barrio de Mataderos y sus ex compañeras del colegio Nuestra Señora de las Nieves de Liniers.