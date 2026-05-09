Colombia

Abelardo de la Espriella denunció presunto plan para asesinarlo y salpicó a la Dirección Nacional de Inteligencia: “Esto es serio”

El candidato presidencial aseguró que parte del supuesto atentado involucra a un francotirador

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El candidato presidencial aseguró que una fuente de inteligencia de alto nivel confirmó la existencia del posible atentado y que personal del DNI estaría involucado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A través de un video publicado en sus redes sociales, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella informó que fue notificado sobre un presunto plan que se estaría gestando en su contra para asesinarlo. De acuerdo con el profesional en Derecho, una fuente de inteligencia confirmó la existencia de ese posible atentado.

“Hoy, como siempre, poniendo el pecho a la brisa, con la frente en alto y sin rehuir la batalla, denuncio ante Colombia y el mundo entero un hecho gravísimo. Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador”, indicó el aspirante presidencial.

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Según explicó, presuntamente, personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) estaría involucrada en el plan para atacarlo. Sin embargo, no proporcionó pruebas que demuestren la supuesta participación de funcionarios del organismo.

El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que no dejará de hacer campaña pese a las amenazas en su contra - crédito Carlos Ortega/EFE
El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella aseguró que no dejará de hacer campaña pese a las amenazas en su contra - crédito Carlos Ortega/EFE

Pese a ello, aclaró que no se trata de un “rumor”. Afirmó que es una “amenaza real” que afecta también la libertad y la democracia de la población colombiana.

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Desde su perspectiva, estos hechos de violencia que estarían planeando perpetrar en su contra estarían relacionados con decisiones que ha tomado el actual Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y con una presunta campaña que se estaría llevando a cabo para dañar su reputación, la cual estarían liderando los políticos “de siempre”.

Con respecto a la administración Petro, se refirió específicamente a la política de Paz Total que lleva casi cuatro años implementándose, la cual está centrada en adelantar negociaciones con grupos armados. Los criminales que integran las mesas de diálogo pueden gozar de la suspensión de órdenes de captura si así lo decide el Gobierno, mientras continúan las conversaciones de paz. Eso no implica el cese de las investigaciones penales en su contra ni su libertad.

- crédito Joel González/Presidencia
Abelardo de la Espriella aseguró que el plan para asesinarlo sería consecuencia de las decisiones que ha tomado el Gobierno Petro bajo la política de Paz Total - crédito Joel González/Presidencia

“No es casualidad. Esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz. Obedece también al perfilamiento y a esa campaña de desprestigio que están pagando contra mí los de siempre, alimentando el odio y el temor de la gente”, precisó el candidato de la derecha.

Indicó que no se dejará intimidar por las amenazas que están surgiendo en su contra, con las que buscarían torpedear su campaña electoral de cara a la Presidencia de Colombia. Insistió en que su obejtivo es tomar las riendas del país, si así los deciden los ciudadanos en las urnas, y combatir graves problemáticas que aquejan a la sociedad colombiana, como el tráfico de estupefacientes.

“A mí no me acobardan. Me comprometo a luchar con mano de hierro contra el narcotráfico y sus aliados. Ellos premian a los delincuentes y sueltan a los peores enemigos de Colombia. Yo seguiré enfrentando a los de siempre, porque mi alianza es con el pueblo colombiano y con Dios. Por eso me quieren atajar”, señaló.

Abelardo de la Espriella recibió amenazas del ELN y reforzó su esquema de protección - crédito Luisa González/Reuters y @Categrico2/X
Abelardo de la Espriella solicitó a su esquema de protección utilizar todos los elementos necesarios para garantizar su seguridad en los eventos de campaña - crédito Luisa González/Reuters y @Categrico2/X

De la Espriella, que cuenta con nacionalidad estadounidense, recurrió a la embajada norteamericana para solicitar “la máxima atención” frente a su seguridad y la de su familia. Asimismo, solicitó a su personal de protección que utilice todos los elementos de seguridad necesarios en todos los eventos de campaña que lleve a cabo, para así grantizar que su integridad y su vida no estén en mayor riesgo.

“Alerto al país. Esto es serio. No voy a callarme ni a esconderme (...). No voy a dejar de hacer campaña ni de unirme con el pueblo en este momento histórico para Colombia. Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener”, aseveró.

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