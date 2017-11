—Si bien estoy trabajando muchísimo, tengo los espacios y está todo organizado para que yo no deje de hacer lo que me interesa y lo que es mi prioridad. A mi hija la tengo los días que me corresponde y cuando está conmigo, la llevo y la voy a buscar al colegio. No tengo que delegar cosas. Rufi cumple su rutina. Me acompaña y tanto acá como en el teatro, es feliz. Cuando viene a las grabaciones pasea con su monopatín y es la dueña del canal.