No es la primera vez que Nico abre su corazón a los medios o en las redes para expresar su tristeza tras la partida de su hermano. "Gracias por tanto amor demostrado y aceptado. No hubo un solo día que no nos dijéramos 'Te amo'. Agradezco tu cuidado, consejos y amor. Nada será igual después de vos, pero de a poco tendré que aceptar y avanzar. No te voy a defraudar hermano. Sos puro amor y sé que estás, pero te vuelvo a repetir que no es fácil no verte, tocarte o escucharte. Te amo con el alma. Me duele todo cada vez que te extraño. Te lloro, te recuerdo y te amo cada día más. Fuiste mi orgullo, mi mejor amigo, mi debilidad, mi todo, y ahora sos nuestro 'Ángel'", había escrito a los pocos días de que se conociera la noticia.