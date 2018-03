Teleshow habló también con Valentina Zenere, Ambar en la ficción, que adelantó las novedades: "Mi personaje cambia muchísimo. Siempre estaba muy de rosita pastel, ahora estoy medio de red negra", explica, en referencia a sus clásicos looks. "A Ambar la van a ver muy cambiada y en una actitud muy pero muy rebelde, lo que me divirtió muchísimo hacer. Se va a ir encontrando con ella misma, no con esa falsedad que manejaba, sino con quien es en serio".