Luego, explicó cómo fue el episodio: "Cuando empezás a trabajar te dicen cómo son los besos, un compañero me dijo, 'son así, mirá que así no…', me avisó como para que me quedara tranquila. Una vez me tocó hacer una escena con un actor y de repente fue distinto, no me sentí bien porque se supone que hay un código y si ese código se rompe está bien que sea de común acuerdo. Yo era muy chica, ¿me iba a quejar? Me pasó una vez, me sentí incómoda y no lo expresé".