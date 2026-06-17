Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro por anuncio de despedida en Cali: “¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano”

Abelardo de la Espriella señaló al presidente Gustavo Petro de haber olvidado a los vallecaucanos durante su Gobierno - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

Se acerca el final del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia. El 21 de junio, los ciudadanos irán a las urnas para elegir un nuevo mandatario, que tomará las riendas del país entre 2026 y 2030. La Presidencia de la República se debate entre el abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y el senador Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico), siendo este último el más afín a la administración actual.

De acuerdo con información revelada por el medio CW+, el 19 de junio, el primer mandatario tendría planeado viajar a Cali (Valle del Cauca) para liderar un evento oficial, en el cual planearía despedir su periodo de cuatro años como jefe de Estado.

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Gustavo Petro no ha confirmado la realización del evento, que tendría lugar en el parque de las Banderas. Según el medio citado, el presidente estará acompañado de algunos integrantes de su gabinete ministerial y de varios congresistas del Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro tendría pensado despedir su administración el 19 de junio en Cali - crédito Alejandro Garcia/EFE

“El próximo viernes 19 de junio va a venir Petro a Cali. Va a ser la despedida de Petro. Sí, será la PetroTusa, pero Cali lo deberíamos despedir con todo el amor de manera multitudinaria”, dijo el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Alfredo Mondragón, citado por el informativo.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que cuestionó al jefe de Estado por su decisión de visitar la capital del Valle del Cauca, cuando, a su juicio, durante su administración habría olvidado atender las principales problemáticas de la ciudad y del departamento.

“Ahora sí te acordaste de los caleños y de los vallecaucanos, ¿por qué será? Porque les arrebataste su sueño del Tren de Cercanías. Los dejaste solos, sin acueducto ni dragado en Buenaventura. Les cortaste las alas con el deporte, en lo que son los mejores. Le bajaste el telón a sus artistas, que son su orgullo”, señaló el aspirante de la derecha en la red social.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella hizo una crítica al presidente Gustavo Petro luego de que anunciara que realizará un acto de despedida en Cali - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella señaló al presidente Petro de ser un “tirano” y aseguró que las acciones que lleve a cabo de ahora en adelante en favor de Cali o del Valle del Cauca son tardías. Afirmó que, si llega a ganar las elecciones del 21 de junio, buscará luchar con los derechos de los vallecaucanos.

“¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano. Ahora tienen un Tigre que lucha con ellos, por ellos, por los caleños, por los vallecaucanos, ¡por la Patria!”, añadió el también abogado.

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Al igual que el aspirante presidencial, el exsecretario de Movilidad de Cali Gustavo Orozco rechazó la visita del presidente Gustavo Petro a la capital del Valle. Acusó al jefe de Estado de mentirle a la población y de impedir el avance de proyectos de importancia para los ciudadanos.

Aseguró que el primer mandatario implementó una fallida política de paz que ha afectado al departamento y a su capital.

El ex secretario de Movilidad Cali Gustavo Orozco criticó la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad, programada para el 19 de junio - crédito @orozcolgustavo/X

“Acá, aunque muchos le den la bienvenida, el presidente solo ha avanzado en ponernos entre la espada y la pared. El Valle lo va a recordar. Pero no como quisieran los que le quieren lavar la cara. Lo recordaremos como el autor de una paz asesina”, indicó el exfuncionario en la red social.

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El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo también criticó el evento que el presidente Petro tendría planeado realizar en la ciudad. En una corta publicación en X afirmó que su gestión para atender las principales necesidades de la capital no fue favorable.

El exconcejal Juan Martín Bravo C. rechazó posible visita de Gustavo Petro a Cali - crédito @juanmartinbc/X

“¿Despedir? No hizo nada por Cali. Pronto cesará la horrible noche para Colombia. ¡Chao Petro!”, señaló el exfuncionario.