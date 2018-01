"Gasolero, no hay dinero, alma sola vagando por la ciudad… no me deje en banda gasolero, si mañana hay aguacero tengo que ir a trabajar, no me deje solo compañero, que aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar", entonaba Vicentico apenas pasadas las 21, un caluroso lunes 5 de enero en la pantalla de El Trece, mientras de fondo se veían imágenes de taxis y colectivos circulando por Buenos Aires. Así comenzaba la historia de Roxy (Mercedes Morán) y Panigassi (Juan Leyrado).