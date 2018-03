A los 14 años comenzó a estudiar y descubrió un mundo nuevo en el que se enamoró de su manera de cantar. "Me explicaron cómo funciona la voz, cómo usar el aire y toda la parte técnica para poder hablar bien. Yo sentía lo nódulos y mi profesor hizo que cantar y hablar fuera lo más lindo. Cuando se me curaron los nódulos y me encontré con mi voz, me pareció hermoso. Me agarró una pasión enorme por la música y hasta el día de hoy sigo viendo mejorías. Además, aprendí a hablar bien", continúa quien nunca más tuvo problemas en sus cuerdas vocales.