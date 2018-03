—Con esta enfermedad, si te deprimís… ¡fuiste! Cuando el médico me dijo "cáncer de pulmón", le dije: "Permiso, voy al baño y vengo". Pero no fui al baño. Fui a la calle y empecé a putear. "Hijo de puta, te voy a ganar". De repente paré y dije: ¿cáncer es femenino o masculino? Me confundí entre la quimio y el tumor. Pero el tumor se está muriendo, y si todo marcha como Dios manda, me queda una sesión más de quimio. Bajé como 14 kilos. La quimio te roba el hambre, te arruina el estómago y los riñones. Es veneno… pero lo jodido te lo saca.