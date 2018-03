"Dije que la chica tenía 17 años para que el concepto de doncella inocente tuviese más credibilidad, e incluí que era virgen porque entiendo que la virginidad es lo más valioso que puede tener una mujer. No entré en detalles sobre la edad del personaje porque no lo vi necesario. Puede tener 19 años, 20 años o hasta la misma edad de la chica. Repito, mi intención no fue hacer un tema donde un hombre viola físicamente a una joven, sino que jugó con sus sentimientos; se aprovechó de su inmadurez mental. Quizás algunos no entendieron la canción como yo la visualicé; posiblemente no desarrollé el concepto adecuadamente. O existe la posibilidad de que sencillamente algunas personas son tan ignorantes o difamadores que criticaron el tema sin escucharlo bien. De todos modos, no sé. Pero de mi parte, caso cerrado", dijo el artista.