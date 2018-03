Durante su infancia, que pasó en Ushuaia, sufrió el primer episodio de acoso en la casa de una amiga cuando tenía entre 8 o 9 años: "Se fueron todos a dormir, pero el papá se quedó, en un momento, me levanté a buscar jugo a la cocina y el padre de mis amiguitas estaba detrás mío, cerró la puerta de la cocina, me tomó de los brazos, me subió a upa, me abrazó fuerte y como si fuera yo un adulto, él empezó a besarme en la boca, no fue un pico, no fue un beso seco, no fue un beso. Gracias a Dios, bajó uno de sus hijos varones que desde la escalera gritó: ¡¡¡Papá!!! y automáticamente su papá me bajó al suelo, me soltó y abrió la puerta".