Dos mujeres que trabajaron con Casey Affleck en I'm Still here presentaron demandas de acoso sexual contra él en 2010. Una de ellas aseguró que el actor la atacó mientras dormía, mientras que la otra dijo que Affleck la agredió en un intento para que se quedara en su habitación. Ambas denuncias fueron resueltas a puertas cerradas. El ganador del Oscar como mejor actor por Manchester by the Sea rechazó repetidamente las acusaciones.