¿Te gusta bailar pero siempre hacés los mismos pasos? ¿Sos de los que no se animan a salir a la pista para no quedar en ridículo? No te preocupes, desde esta semana en Teleshow aprenderás a moverte al ritmo de la música, en cualquiera de sus géneros, y de la mano de los mejores coaches del país. Y para que no te sientas sola o solo, muchos famosos aprenderán las mismas coreografías a la par tuyo.