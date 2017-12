Su ¿ex novia? Pampita había dado una nota en la que al ser consultada sobre el tema, dejó más dudas que certezas: "Me imaginé que me lo iba a preguntar. Y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así, es lo único que les puedo decir. No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten", declaró en Nosotros a la mañana.