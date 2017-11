—Sí, porque es mi medio de vida, para arrancar, y porque está casi metido en mi cuerpo. Y yo estoy metido en el cuerpo de la radio. Puedo llegar de mal humor, con dolor de cabeza, con cualquier cosa, y me transformo o potencio ese sentimiento, pero soportado por la radio. Ni me planteo si voy o no voy. Tal vez hasta sea muy riesgoso pensar como que la radio es para siempre y seguramente no sea así pero hoy no me doy de cuenta de eso.