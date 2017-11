"Creo que el secreto es no convivir. Yo tengo dos matrimonios, un hijo de cada matrimonio, y él también. Nos conocimos de grandes, tenemos hijos adolescentes, yo creo que convivir sería un infierno. A mí me gusta extrañar, hay cierta edad donde tenés claro lo que no querés y yo no quiero las miserias del otro. Me parece que convivir es obligar al otro a bancarse el cien por ciento de uno, porque todos tenemos nuestras miserias y algunas son infumables", sentenció la escultural mujer, para quien la convivencia sólo está permitida los fines de semana.