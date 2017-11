Cuando Teto Medina, panelista del programa de Canal 9, le expresó su admiración por su fortaleza para enfrentar la adversidad, Carmen no pudo evitar sensibilizarse: "Soy una persona muy agradecida. Arriba (junto a su madre, en la clínica) está mi prima que nunca me abandona, mi amiga Melanie que siempre me da una mano. Tengo amigos, que son los verdaderos. Me doy cuenta quiénes son los verdaderos. Son pocos pero son los mejores. Estoy con mi gente, luchando. Le dije a mi vieja 'remo en dulce de leche' y ella me dice 'sí, pero siempre salís adelante'. Dios me ayuda, vamos a salir adelante y vamos a romperla en Mar del Plata. Cuando esté bien mi vieja me la voy a llevar allá".

