Panamá

República Dominicana, Costa Rica y Ecuador respaldan a Panamá y piden a Irán liberar embarcación retenida

El bloque regional señaló que la medida vulnera principios básicos de la navegación internacional

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El MSC Francesca, con bandera panameña, fue retenido por fuerzas iraníes en el Estrecho de Ormuz. IRIB/Handout vía REUTERS
El MSC Francesca, con bandera panameña, fue retenido por fuerzas iraníes en el Estrecho de Ormuz. IRIB/Handout vía REUTERS

Los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador expresaron su respaldo a Panamá y condenaron enérgicamente la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, en un pronunciamiento conjunto que eleva la presión internacional sobre el conflicto en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El posicionamiento fue emitido en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a estos países y que calificó la acción como una violación inaceptable del derecho internacional, además de un desafío directo a principios fundamentales como la libertad de navegación en aguas internacionales.

En el comunicado, los gobiernos advirtieron que la acción de Irán no solo afecta a Panamá como Estado de abanderamiento, sino que también compromete la seguridad de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio global, con implicaciones directas en la estabilidad energética y económica a nivel mundial.

La alianza subrayó que el respeto a la libertad de navegación, el derecho de paso inocente y el tránsito por estrechos internacionales está plenamente consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que su incumplimiento no puede ser considerado opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales.

El buque Euphoria fue atacado con disparos durante su tránsito por la zona. Tomada de www.vesselfinder.com
El buque Euphoria fue atacado con disparos durante su tránsito por la zona. Tomada de www.vesselfinder.com

Además, advirtieron que el uso de la fuerza o medidas coercitivas contra embarcaciones civiles en tránsito internacional constituye una escalada inaceptable que vulnera las normas que rigen el comportamiento de los Estados y pone en riesgo el funcionamiento del sistema marítimo global.

En ese sentido, los países firmantes señalaron que ninguna nación puede atribuirse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo internacional, ni utilizar los estrechos estratégicos como herramienta de presión política o geopolítica.

Como parte del pronunciamiento, exigieron la liberación inmediata del buque y de su tripulación, así como el cese de cualquier acción que atente contra la libre navegación en aguas internacionales, en un llamado directo a reducir la tensión en la zona.

El comunicado también incluyó un llamado a la comunidad internacional para rechazar de manera categórica este tipo de conductas y reafirmar el respeto a las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima a nivel global.

Los países reiteraron su plena solidaridad con Panamá, destacando su compromiso con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sostienen el orden jurídico global.

Vista aérea de un gran buque portacontenedores de color oscuro con la inscripción blanca "MSC" en el costado, navegando en aguas tranquilas y azules. Se aprecian contenedores en la cubierta
República Dominicana, Costa Rica y Ecuador calificaron el hecho como una violación al derecho internacional marítimo. Captura de video

Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente tensión en el Estrecho de Ormuz, donde recientemente el buque MSC Francesca, con bandera panameña, fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que el portacontenedores Euphoria fue atacado con disparos por embarcaciones no identificadas.

De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, el MSC Francesca permanece fondeado bajo vigilancia iraní, mientras que el Euphoria logró desplazarse hasta Emiratos Árabes Unidos, donde se mantiene sin reportes de heridos, en un contexto de alta incertidumbre para la navegación comercial.

Las autoridades panameñas han activado canales diplomáticos y mantienen comunicación directa con los operadores de las naves, priorizando la seguridad de las tripulaciones y el seguimiento a los acontecimientos en coordinación con organismos internacionales.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural, lo que convierte cualquier incidente en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

En este contexto, el respaldo de la Alianza para el Desarrollo en Democracia introduce un componente regional en la crisis, al elevar el caso de Panamá a un plano diplomático más amplio y reforzar la presión internacional sobre el respeto a las normas marítimas.

Vista aérea de un estrecho azul turquesa serpenteando entre tierra árida marrón y montañas rocosas, con el cielo azul claro difuminándose en la bruma del horizonte
El Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del tránsito mundial de petróleo. (Reuters)

El episodio evidencia la fragilidad de las rutas comerciales en escenarios de conflicto geopolítico, donde acciones unilaterales pueden alterar no solo la seguridad de las tripulaciones, sino también el equilibrio del comercio internacional.

Mientras se mantienen las gestiones diplomáticas, la situación en el Estrecho de Ormuz continúa bajo monitoreo, en un entorno donde la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles repercusiones en la economía global.

Por el momento, la Dirección General de Marina Mercante de Panamá, hizo un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

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