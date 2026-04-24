Costa Rica

La inseguridad supera a la economía como principal preocupación en Costa Rica, según sondeo

Un informe de la Universidad Nacional revela que la mayoría de la ciudadanía identifica la violencia como el mayor desafío del país, mientras los homicidios y la percepción negativa sobre la seguridad han aumentado significativamente en los últimos años

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Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. REUTERS/Mayela López
Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. REUTERS/Mayela López

Las cifras sobre homicidios, percepción ciudadana y gestión del presidente Rodrigo Chaves en Costa Rica revelan un escenario donde la economía y la seguridad ocupan posiciones opuestas en la valoración pública. Mientras la gestión económica recibe una calificación favorable, la inseguridad ciudadana se convierte en el mayor motivo de preocupación.

La encuesta nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional muestra que la seguridad ciudadana es considerada el principal problema por casi dos tercios de la población, destaca una nota de la agencia EFE.

El 65.8 % ubica este tema por encima de la economía o los asuntos políticos, una diferencia que evidencia la prioridad que ha cobrado la violencia en la agenda pública.

El deterioro en la percepción de seguridad se refleja en que el 64.8 % de las personas califican la situación como mala o muy mala, según el estudio.

La encuesta nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional muestra que la seguridad ciudadana es considerada el principal problema por casi dos tercios de la población. (Cortesía)
La encuesta nacional del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional muestra que la seguridad ciudadana es considerada el principal problema por casi dos tercios de la población. (Cortesía)

Solo uno de cada cinco la considera buena o muy buena, mientras que una minoría se ubica en una postura intermedia. El dato más reciente indica que en 2023 ocurrieron 873 homicidios, lo que representa una de las cifras más altas registradas en la historia del país. La tasa de homicidios se ubicó en 16.7 por cada 100,000 habitantes, con un 60 % de los casos relacionados con el narcotráfico.

Según los resultados de la encuesta, la ciudadanía reconoce avances en áreas como la economía, la infraestructura y la educación, que obtienen notas de 6.89, 6.69 y 6.06, respectivamente, en una escala de 10 puntos. Sin embargo, la gestión en materia de violencia contra las mujeres y en seguridad ciudadana recibe las peores calificaciones, con 5.14 y 4.69, resume EFE.

Según los resultados de la encuesta, la ciudadanía reconoce avances en áreas como la economía, la infraestructura y la educación, que obtienen notas de 6.89, 6.69 y 6.06, respectivamente, en una escala de 10 puntos. (Cortesía: Costa Rica Escapes)
Según los resultados de la encuesta, la ciudadanía reconoce avances en áreas como la economía, la infraestructura y la educación, que obtienen notas de 6.89, 6.69 y 6.06, respectivamente, en una escala de 10 puntos. (Cortesía: Costa Rica Escapes)

Evaluación de la gestión de Rodrigo Chaves

El presidente Rodrigo Chaves, que concluirá su mandato el 8 de mayo, es el funcionario mejor evaluado del Gobierno. Recibió una calificación promedio de 6.7, aunque en septiembre de 2022 había alcanzado una nota de 7.7, y en marzo de 2024 descendió a 6.5. El respaldo hacia su figura se asocia principalmente al manejo de la economía y a las inversiones en infraestructura.

En el contexto político, una acción que ha generado apoyo es la crítica que Chaves ha dirigido al Poder Judicial. El 52.9 % de los consultados aprueba estas manifestaciones. Para los investigadores del Idespo, este fenómeno revela un conflicto institucional y una tendencia hacia el debilitamiento de los contrapesos republicanos.

El presidente Rodrigo Chaves, que concluirá su mandato el 8 de mayo, es el funcionario mejor evaluado del Gobierno.
El presidente Rodrigo Chaves, que concluirá su mandato el 8 de mayo, es el funcionario mejor evaluado del Gobierno.

Factores detrás de la percepción ciudadana

La encuesta indica que la inseguridad es la preocupación dominante, desplazando a la economía —que solo es mencionada como principal problema por el 14.4 %— y a los temas políticos e institucionales, que preocupan al 13.5 %. Los altos niveles de violencia, con cifras de homicidios históricamente elevadas, han influido en la valoración pública de la gestión en seguridad.

Las críticas constantes del mandatario a instituciones como el Poder Judicial, la Contraloría General, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa han marcado su discurso durante el Gobierno. Chaves sostiene que estos órganos obstaculizan sus proyectos y el desarrollo nacional, una postura que ha polarizado a la opinión pública y ha sido respaldada por parte de la ciudadanía.

Estos resultados retratan una Costa Rica donde los avances económicos conviven con una creciente preocupación por la seguridad, en un escenario de tensiones políticas e institucionales que desafían la estabilidad del sistema democrático.

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