La FIFA buscará limitar la cantidad de partidos de liga en el extranjero

FIFA presenta un protocolo para limitar la organización de partidos de liga en el extranjero a una vez por temporada y bajo estrictos requisitos (REUTERS/Marco Bello)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) evalúa un nuevo protocolo que permitiría a las ligas de fútbol profesional disputar un partido por temporada en el extranjero. Esta regulación, aún en fase de consulta, busca definir con mayor precisión las condiciones para celebrar encuentros oficiales fuera del territorio de origen de cada liga. La medida responde a la presión de clubes y promotores interesados en expandir la proyección global de las principales competencias.

El grupo de trabajo de FIFA, creado hace casi dos años, diseñó un borrador normativo que establece que cada liga de primera división podría trasladar solo un encuentro por temporada a otro país. El país anfitrión tendría un máximo de cinco partidos organizados por ligas extranjeras durante un año. De acuerdo con información de The Guardian, la intención central es evitar la concentración de partidos internacionales en mercados especialmente atractivos, como Estados Unidos, y asegurar que los beneficios económicos se distribuyan de modo equitativo en el ecosistema futbolístico.

El nuevo protocolo introduce un sistema de aprobación escalonada. Toda solicitud para disputar un partido oficial en el extranjero requerirá el visto bueno de la federación nacional de los clubes involucrados, la confederación respectiva, la asociación del país anfitrión y su confederación. Tras ese proceso, la petición pasará a FIFA, que mantendrá el derecho de veto.

Este mecanismo modifica la regulación vigente desde 2014, que solo permite a FIFA bloquear partidos internacionales si se incumplen los procesos formales.

Requisitos y restricciones

Según el borrador, las ligas deberán presentar garantías formales de que los ingresos derivados de estos partidos serán redistribuidos en beneficio del fútbol local y que no se generará un impacto negativo en el campeonato del país anfitrión. Además, las competencias tendrán que demostrar la existencia de mecanismos que permitan la asistencia de los aficionados de los clubes involucrados y, si corresponde, compensaciones para quienes deban desplazarse.

La carga de trabajo de los jugadores y la posibilidad de viajes excesivos también figuran entre los factores evaluados. The Guardian señala que la protección de la Major League Soccer (MLS) y la Federación Estadounidense de Fútbol es considerada clave por FIFA, dado que el mercado norteamericano representa el principal destino potencial para estas iniciativas.

El nuevo protocolo limita a cinco el número de partidos oficiales que cualquier país puede recibir como sede de ligas extranjeras cada temporada, para evitar la saturación de mercados como Estados Unidos con equipos provenientes de Europa y América Latina.

El nuevo sistema de aprobación exige la validación de federaciones, asociaciones, confederaciones y el visto bueno final de la FIFA para cada partido fuera del país de origen (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Intentos fallidos y tensiones

La propuesta surge tras episodios recientes que evidenciaron la falta de claridad regulatoria. En la última temporada, La Liga (España) y la Serie A (Italia) anunciaron partidos oficiales en Miami y Perth, respectivamente. Los encuentros Villarreal-Barcelona y Milan-Como fueron cancelados debido a la oposición de autoridades locales, la intervención de FIFA y UEFA, y el retiro de la promotora Relevent Sports. Estos hechos aumentaron la tensión y el desacuerdo entre clubes, ligas, federaciones y promotores.

De acuerdo con The Guardian, UEFA autorizó estos intentos “remarcando su reticencia” y criticó las normas existentes por considerarlas ambiguas y poco detalladas. FIFA llegó a evaluar la prohibición total de partidos oficiales fuera de los países de origen, pero descartó esa opción tras recibir asesoría legal.

El nuevo protocolo exige que cualquier traslado de sede cuente con el respaldo explícito de las confederaciones y asociaciones nacionales. En algunos países, este punto podría provocar fricciones si los clubes insisten en jugar en el extranjero en contra de la voluntad de la liga doméstica.

En el caso de la Premier League (Inglaterra), la organización reiteró que no prevé trasladar partidos a otros países, pese a las especulaciones sobre el interés de algunos propietarios estadounidenses de aterrizar en el mercado norteamericano. Entre los argumentos más utilizados por los opositores destacan la defensa del equilibrio competitivo y la protección de los intereses de los aficionados locales.

Conflictos legales

En los últimos años, FIFA enfrentó litigios derivados de la organización de partidos oficiales en el extranjero. En 2019, la promotora Relevent presentó una demanda antimonopolio contra la Federación Estadounidense de Fútbol tras el rechazo a la solicitud para que el Barcelona jugara contra el Girona en Miami. El ente del fútbol mundial fue codemandado en ese proceso, que finalizó en 2024 con la retirada de la denuncia y una mejora en las relaciones entre Relevent, los clubes y las autoridades internacionales.

Actualmente, Relevent Football Partners, filial de la empresa estadounidense, gestiona la venta de derechos comerciales y televisivos de la UEFA para los principales clubes europeos. Su participación en el grupo de trabajo de FIFA se interpreta como un paso hacia la cooperación en la expansión internacional del fútbol de clubes.

Hasta el momento, FIFA no ha realizado declaraciones públicas sobre el avance del protocolo, aunque fuentes consultadas por The Guardian aseguran que la situación se encuentra “en desarrollo”.