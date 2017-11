"Me llaman 'tía Carmen'", detalló la actriz en diálogo con Teleshow, y agregó que este lunes estuvo allí desde las 7 hasta las 11 de la mañana. "Después me fui a la Villa 31, en donde ya me hice amiga de todas las chicas que hay en Mujeres al Frente, a quienes les llevé ropa, zapatillas y alimentos porque se incendiaron cinco casas", agregó.