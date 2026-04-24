El Gobierno se despega del funcionario que reconoció que tiene departamentos y sociedades sin declarar en EEUU

Carlos Frugoni, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

En el Gobierno hay quienes no salen de su asombro. En los últimos días se conoció que el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, una suerte de controller de las secretarías de Transporte y Obras Públicas, omitió detallar la compra de siete departamentos en Miami en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante la ARCA.

No hay dudas de que las propiedades son suyas porque lo admitió ante el periodista Nicolás Wiñaski, que reveló la información en A24 y Clarín. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA”, le confesó, agregando que además de pagar impuestos por los departamentos en Estados Unidos, ahora lo hará en Argentina.

Cinco de estas propiedades fueron confirmadas por el registro oficial inmobiliario del condado de Palm Beach, según consignó La Nación. Estas se habrían vehiculizado parte de estas adquisiciones a través de dos sociedades constituidas en Delaware, una jurisdicción reconocida por el bajo nivel de transparencia fiscal y societaria en Estados Unidos. Genova LLC y Waki LLC fueron inscriptas en 2021 y 2025, respectivamente, con Frugoni como titular y beneficiario final. Estas tampoco no fueron anoticiadas ni ante los organismos correspondientes.

De acuerdo a un desglose elaborado por el periodista Hugo Alconada Mon, entre los inmuebles destaca por su documentación directa el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por USD 215.000. El detalle de las propiedades abarca el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, Lantana (valuado en USD 187.000); una unidad en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach (USD 216.000); el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, West Palm Beach (USD 193.000) y el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, South Palm Beach (USD 212.000).

Carlos María Frugoni

Ante las revelaciones, Frugoni enfrenta acusaciones judiciales por la omisión de las propiedades, una situación que podría implicar sanciones penales y administrativas en virtud de la ley de Ética Pública.

La primera presentación la realizó el abogado Alejandro Díaz Pascual, siendo sorteada en el juzgado federal que preside el juez Daniel Rafecas. Quien también hizo una denuncia fue el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, en donde detalla que las adquisiciones se realizaron entre 2020 y 2022, superando el “millón y medio de dólares”.

Frugoni trabajó en AUSA —la empresa porteña de autopistas— desde 2008, primero como gerente general y luego presidente, cargo que ocupó hasta inicios del año pasado. En la denuncia de Del Gaiso se detalla que su evolución patrimonial da lugar a interpretaciones sospechosas. En su declaración jurada de 2019 registraba 98.000 dólares en caja y 3 millones de pesos en acciones, mientras que tras la compra de los inmuebles en Miami y nuevas inversiones, su patrimonio creció en un corto plazo hasta superar 40 millones de pesos en acciones en 2023.

“Gran año el 2022 para Frugoni. Después de comprar 7 propiedades en Miami y olvidarse de declararlas, le sobró dinero para que en el año 2023 haga inversiones en 16 empresas por 40 millones de pesos, con el dólar a $ 200. Tenía depositados fondos propios en Estados Unidos, y está acreditado en una escritura, 400.000 dólares, cobrando el sueldo como presidente de AUSA”, publicó Del Gaiso en su cuenta de X.

La Oficina de Integridad Pública porteña (OIP) lo multó en más de una ocasión a lo largo de los últimos años por incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas. Su sanción administrativa lo inscribe actualmente en el registro de sujetos incumplidores al Régimen de Integridad Pública de la ciudad, por lo que está inhabilitado a postularse a cargos públicos en la administración porteña.

Frugoni depende de Luis Caputo, ministro de Economía (Jaime Olivos)

El Ministerio de Economía tiene tal magnitud que Luis Caputo creó áreas de coordinación para articular de manera más eficiente las distintas secretarías que están bajo su órbita. La de Infraestructura se creó en enero de este año, materializando la llegada de Frugoni en reemplazo de Martín Maccarone, que mantuvo el mismo rol pero sin ser designado. El área tiene una importancia estratégica central porque tiene un rol central en las políticas de obras públicas, los servicios de transporte y las concesiones viales.

Infobae consultó a voceros autorizados del Ministerio de Economía para obtener comentarios sobre el caso, pero no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota. Si bien no corren rumores de un desplazamiento, el caso no es tomado a la ligera por otros sectores del Gobierno. En rigor, el secretario de Coordinación de Infraestructura no es conocido para quienes no circulan el Palacio de Hacienda.

Un funcionario de alto rango de la Casa Rosada opinó que lo revelado por estos días configura “un hecho gravísimo” y que “tiene que explicarlo”. “Es raro que se le haya olvidado. Lo único que me imagino que pudo haber sido es que haya pensado que por tener propiedades en Estados Unidos no hacía falta inscribirlas en Argentina”, agregó.

El caso de Frugoni se inscribe en una secuencia de cuestionamientos recientes a miembros del Gobierno por la omisión de bienes en declaraciones juradas. En Balcarce 50 se encargan de marcar una frontera entre el caso de Frugoni y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Nos llama la atención que los medios sean tan diferentes con el que es un escándalo en serio que con lo que fueron con Manuel, que todos saben que es una pelotudez sin corrupción ni omisión”, dijo a Infobae una fuente inobjetable que cuenta con acceso directo al despacho presidencial. Otro funcionario que camina por los pasillos de la Casa de Gobierno opinó en igual sentido: “Estás comparando siete casas en Miami con dos propiedades en Argentina. Tiene que aclarar el tema”.