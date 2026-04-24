Movimiento Ciudadano rechaza Plan de Desarrollo de CDMX 2025–2045 por “fallas graves”

Acusa que el documento carece de presupuesto, indicadores y responsables claros, además de denunciar un proceso de consulta pública limitado y opaco

El partido Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México manifestó su rechazo al Proyecto de Plan General de Desarrollo 2025–2045, al considerar que presenta “fallas graves” tanto en su contenido como en el proceso mediante el cual fue elaborado.

A través del Consejo Consultivo “Pensando en México”, la organización política advirtió que el documento, que definirá el rumbo de la capital durante las próximas dos décadas, debió construirse bajo criterios de rigor técnico, apertura y participación efectiva, condiciones que —aseguran— no se cumplieron.

Según su posicionamiento, la consulta pública no garantizó condiciones reales para la participación ciudadana. Denunciaron que la información sobre el Plan no fue suficientemente difundida, los mecanismos de acceso resultaron poco claros y no existieron herramientas accesibles que permitieran a la población conocer, comprender y opinar sobre el contenido.

En ese sentido, subrayaron que la planeación democrática no se limita a abrir espacios formales, sino que implica garantizar información clara, accesibilidad y, sobre todo, la integración efectiva de las aportaciones ciudadanas, elementos que, afirman, estuvieron ausentes en este proceso.

Movimiento Ciudadano rechaza el Plan de Desarrollo 2025–2045 de la Ciudad de México al señalar fallas estructurales, falta de presupuesto y un proceso de consulta ciudadana limitado

Un Plan sin estructura operativa ni mecanismos de ejecución

Más allá del proceso, Movimiento Ciudadano también cuestionó el contenido del Plan de Desarrollo, al calificarlo como un documento incompleto y con vacíos estructurales que comprometen su viabilidad.

Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran la inclusión de acciones genéricas sin rutas claras de implementación, la falta de responsables definidos, la ausencia de presupuesto asignado y la carencia de indicadores suficientes para evaluar resultados.

Para el partido, estas omisiones impiden que el documento funcione como un verdadero instrumento de planeación, reduciéndolo a un conjunto de propuestas sin capacidad real de ejecución ni impacto en la transformación de la ciudad.

Propuestas técnicas para fortalecer el desarrollo de la CDMX

Frente a este escenario, el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano elaboró una opinión técnica integral con propuestas concretas, construidas con la participación de especialistas de la academia, la sociedad civil organizada y el sector empresarial.

Entre las principales aportaciones destacan la implementación de un sistema de cuidados con licencias de maternidad y paternidad progresivas, así como permisos con goce de sueldo y una adecuada asignación presupuestaria.

En materia ambiental, plantean sustituir los esquemas de evaluación quinquenal por monitoreo satelital continuo que permita medir de forma efectiva la restauración del suelo de conservación.

Movimiento Ciudadano rechaza el Plan de Desarrollo 2025–2045 de la Ciudad de México al señalar fallas estructurales, falta de presupuesto y un proceso de consulta ciudadana limitado

En movilidad, proponen retomar el Plan Maestro del Metro y ampliar la cobertura hacia zonas periféricas, además de armonizar la legislación con la Ley General de Movilidad.

Respecto a vivienda, sugieren incorporar indicadores claros sobre la producción de vivienda adecuada y el acceso real a la misma. En cuanto al agua, impulsan estrategias de captación pluvial, reúso y metas cuantificables de resiliencia hídrica.

Finalmente, en seguridad, plantean fortalecer las capacidades institucionales, profesionalizar a los cuerpos policiales y establecer esquemas de incentivos medibles.

Llamado al Congreso para corregir el proyecto

Ante este panorama, Movimiento Ciudadano hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para que no apruebe el Plan en sus condiciones actuales y asuma su responsabilidad de corregir el proceso.

El partido exigió que se garantice una consulta pública real, amplia y vinculante, así como la construcción de un documento con estructura operativa clara, metas verificables, indicadores medibles y presupuesto definido.

Asimismo, insistió en la necesidad de integrar de manera efectiva las propuestas ciudadanas para asegurar que el Plan responda a las necesidades reales de la población.

“La planeación de la ciudad no puede ser una simulación”, concluyó el posicionamiento, al advertir que la Ciudad de México cuenta con la capacidad institucional y los recursos necesarios para diseñar un Plan de Desarrollo sólido, pero que el documento actual no cumple con ese objetivo.