Economía

H&M confirmó su desembarco en la Argentina: cuándo y dónde abrirá su primer local

La reconocida cadena sueca desembarcará en el país en 2027 bajo el formato de franquicia, consolidando su presencia en el mercado latinoamericano

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El gigante sueco H&M confirmó oficialmente su desembarco en Argentina, programado para el año 2027. Esta expansión se realizará de la mano de Hola Moda, su socio estratégico de franquicias en la región. Con esta apertura, Argentina se suma a la red que la marca ha construido en América Latina desde su llegada a México en 2012. Según negociaciones que se llevaron a cabo en las últimas horas, el primer local abriría en el shopping porteño del Alto Palermo.

Desde su debut latinoamericano, H&M ha logrado una presencia masiva en países como Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Perú, entre otros. El anuncio para Argentina llega en un momento de crecimiento sostenido para la firma en el Cono Sur, que también incluye la inauguración de su primera tienda en Paraguay para finales de 2026.

“Estamos muy contentos de anunciar nuestra continua expansión en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante”, afirmó Daniel Ervér, CEO del Grupo H&M.

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