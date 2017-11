Si bien la gente cercana a Tinelli cree que el conductor armará una nueva empresa para producir el programa –y otros más-, en los últimos días circuló el nombre de Mandarina: "la productora está interesada en hacerse cargo de ShowMatch", se dijo. Hoy la empresa liderada por Mariano Chihade tiene dos programas en El Trece, Los Ángeles de la mañana y El diario de Mariana, y también realiza ciclos para otros canales como Confrontados, en El Nueve, y Todo tiene un porqué en la TV Pública, entre otros. "Claro que nos interesaría producir a Tinelli, y tenemos capacidad para hacerlo. Pero hoy no se puede hablar seriamente porque Marcelo tiene que resolver muchas cosas", argumentó otra fuente que prefiere la cautela. Y no es casualidad, todas las personas consultadas por Teleshow pidieron expresamente que no se publique sus nombres, "porque el tema es muy sensible" y "para no herir susceptibilidades".