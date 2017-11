Se trata de una deuda con la AFIP por el no pago al Estado de un impuesto al combustible que tienen todas las estaciones de servicio. En esa causa, el juez Ercolini le dictó la inhibición general de bienes a todas las compañías del grupo. El expediente está a espera que se defina el fuero en el que debe tramitar, si en federal o en Penal Económico. Esta no es la única causa penal que tienen López y De Souza. Están procesados en el expediente conocido como "Los Sauces" por presunto lavado de dinero en el alquiler de propiedades de la ex presidente Cristina Kirchner.