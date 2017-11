La decisión del juez federal de no aprobar la venta es una buena y a la vez mala noticia para Tinelli. Los aún dueños de Ideas del Sur le deben mucho dinero y no tienen intenciones de pagarle, los interesados en la compra ya le expresaron que si no acepta el plan que le ofrecen, mandan a la productora a la quiebra. Recuperar su antigua empresa, sin dinero y endeudada, ya no es una opción para el conductor, que espera un salvataje milagroso que por ahora parece que no llegará.