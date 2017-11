—¿Qué cosas te gustan de la fama y qué no?

—De la fama me cuesta encontrar cosas que me gusten, que sienta placer por el hecho de ser conocido. Quizás lo que sí me gusta es la posibilidad de, a veces, darle una alegría a alguien, arrancarle una sonrisa por algo que hiciste. Si esa persona te idolatra y yo estoy ahí y hago algo para que esté bien, es lindo, es gratificante para uno. Lo que no me gusta de la fama es la exposición ilimitada con esto de los teléfonos y las redes sociales. En cualquier lugar te pueden grabar. Entonces por ahí uno no está tranquilo y no hay tanta intimidad fuera de tu casa. Quizás ahí, bueno, hay momentos en los que estoy en un restaurante y me gustaría ser un desconocido.