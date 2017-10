—No trabajo para los premios. El premio lo tengo todos los días haciendo lo que me gusta y teniendo el reconocimiento de mis pares y de la gente. Para mí, ahí está el juego, la entrega y la devolución. En la medida que uno entrega, también recibe. Si uno trabajara para los premios está poniendo el carro adelante del caballo y no puede ir muy lejos porque uno no termina haciendo lo que quiere. Y esto es una elección: nadie me obligó a ser actor. Trato de hacer lo que me gusta y hay momentos donde me tomo recreos, como hacer esta película ("Bruno Motoneta") donde payaseo y hago cosas que no tienen nada que ver con lo que hice. Pero es un permiso que me puedo dar ahora. Antes, hubiese dicho que no.