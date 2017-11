El fuerte descargo de Silvia Süller tras la detención de Giselle Rímolo: “¡Silvio Soldán es el autor intelectual!”

Como se puede observar el video, en una emisión del programa Rumores, Carlos Monti enfrentó a las dos mujeres y Süller le dijo cara a cara: "No tengo resentimientos con ella. Quiero que se haga justicia, y que se lleve adelanto esto tan feo y tan confusa con gente damnificada. El juez dirá. No soy quién para juzgar pero siempre dije que ella no era médica. Incluso le dije que muestre los títulos pero nunca los mostró…"