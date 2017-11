Por otro lado, descartó un posible regreso de Soda Stereo con otro cantante y dio sus fundamentos: "No me parece, porque Gustavo no era sólo nuestro cantante". Aunque aclaró: "Sí me gustaría volver a tocar los temas de Soda con Charly. Eso me encantaría. De hecho cada tanto vamos a la sala y nos ponemos a tocar un poquito".