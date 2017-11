"En mis momentos mediáticos fui un poco vejada en cuanto a mi imagen, con títulos que no tenían nada que ver conmigo, sino con lo que a los medios les parecía y les servía para vender ese personaje. Entonces, por ahí mucha gente me conoció desde ese lugar y tiene una imagen mía que no es. Por eso siempre digo que esa imagen es como un mito, porque yo en realidad soy una chica re simple", agregó sobre el perfil mediático que levantó por sus romances con el ex futbolista Daniel Osvaldo y el cantante Chano Charpentier.