– Nadie me dio ninguna oportunidad, desarrollé todo sola. Lo fui haciendo muy de a poco. No es que alguien me dijo: "Ay, vení que te ayudo y te desarrollo". Eso también es otro mito que está instalado. No me quiero basar en el mensaje de los trolls, pero hay un mito prejuicioso de mucha gente que piensa que sos una acomodada, que estuviste con alguien. Yo soy una chica que vino del sur, que llegué sola, sin casa, sin un mango e hice todo sola. Nunca nadie me pagó nada ni me ayudó en nada. No tuve una compañía que me ayude, que me desarrolle, que ponga mis temas y me dé publicidad. Todo se fue dando a pulmón con amigos que me daban manos. Y en ese transcurso aprendí muchísimas cosas, por supuesto. Aprendí cómo manejarme con la gente.