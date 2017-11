–No tenía idea del odio contra mí. Realmente me sorprendió. Por momentos me reí; en otros me asusté de tanta cosa exacerbada. Tal vez por eso, durante seis meses seguí el tema como espectadora, diciendo: "¡Qué suerte que no tengo nada que ver con ese mundo, que todo eso ya no me pertenece!". Tengo mi casa, mi familia, mi hija, mis amigos. Todo aquello sólo fue algo bizarro que me tocó vivir, el "estar en boca de".