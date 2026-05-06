Nuevo invitado en ‘La casa de los famosos Colombia’ promete revolucionar la dinámica de los participantes

El humorista será el encargado del nuevo cambio en 'La casa de los famosos' - crédito Cortesía Canal RCN

La producción de La casa de los famosos Colombia confirmó la llegada del próximo invitado VIP al famoso reality. De acuerdo con lo revelado por el canal, la nueva visita promete traer una dinámica diferente, teniendo en cuenta que el personaje será el encargado de determinar beneficios y castigos para los participantes, de acuerdo con su comportamiento y la atención que reciba durante su estancia.

El famoso que pisará la casa es Gerly Hassam Gómez Parra, el humorista detrás de Hassam, que se convierte en el segundo invitado en esta etapa del juego, debido a que la primera visita estuvo a cargo de la reconocida presentadora Violeta Bergonzi, que también es recordada en el país por ser la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia en su edición de 2025.

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El papel de los invitados VIP en este punto del juego será fundamental, debido a que cada famoso deberá atenderlo como si se tratara de un cliente en un servicio exclusivo, compitiendo de forma individual por “propinas” que se traducirán en recompensas o sanciones.

El personaje evaluará a cada concursante de manera personal y sus decisiones influirán directamente en la evolución del juego.

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El personaje es reconocido por su actitud irreverente, por lo que su presencia promete un cambio en la dinámica de la casa - crédito @oficialhassam / Instagram

Quién es Hassam y por qué su visita genera expectativa

El popular personaje se define como “reciclador profesional” y es conocido por su estilo directo y su humor de calle, además de su visión particular sobre la vida cotidiana, por lo que ha logrado conectar con su audiencia a lo largo de los años, al relatar de forma cómica situaciones con las que muchos colombianos se identifican.

El canal reiteró que la presencia de Hassam no pasa desapercibida, pues suele destacarse por ofrecer mensajes de superación desde una lógica irónica y por enseñar inglés de forma poco convencional. Rogelio Pataquiva, como se presenta el humorista, aporta una energía espontánea que, según lo esperado, puede alterar la rutina del reality, generando tanto momentos de humor como tensión entre los concursantes.

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Su llegada genera expectativa, ya que los seguidores anticipan intervenciones impredecibles y un ambiente revolucionario dentro de la casa, pues el humorista es reconocido por su capacidad de sorprender y por la autenticidad con la que interactúa en situaciones cotidianas.

El comediante es reconocido por sus apuntes sin filtro - crédito @oficialhassam/Instagram

Cabe mencionar que la dinámica VIP se introdujo previamente con la visita de la presentadora Violeta Bergonzi. Durante su paso por el programa, generó conversación tanto entre los integrantes como en redes sociales, pues comentó abiertamente relaciones entre participantes y realizó bromas que impactaron en la convivencia.

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La modelo también aprovechó para dialogar en privado con algunos concursantes, como Valentino, al que aconsejó sobre el manejo de sus emociones en el juego. Su experiencia en otros realities es valorada por los famosos, por lo que los televidentes esperan que sigan sus consejos.

Con Hassam esta dinámica podría tomar un rumbo distinto, gracias a su perfil humorístico y poco predecible, pues podría llegar a decir verdades muy crudas camufladas con el humor que lo caracteriza.

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Hassam ha pasado por otros realities de RCN - crédito Claudia Bahamón / Instagram

Expectativas ante la reacción de los participantes

La próxima entrada de Hassam despertó gran interés entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues esperan que el carácter irreverente y directo del nuevo invitado le ponga aún más picante al juego.

Algunos están a la espera de que su intervención revolucione el juego, debido a que las decisiones que tomará influirán directamente en los beneficios y castigos que reciban los famosos.

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Así, el ambiente en el reality se prepara para una jornada donde la espontaneidad, el humor y el carácter del personaje Rogelio Pataquiva serán clave, puesto que de la interacción entre el invitado y los concursantes dependerá si el clima de convivencia se inclina hacia la diversión o hacia el desafío personal según el desarrollo de la dinámica.