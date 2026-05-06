Defensor del PSG le quiere hacer frente a Luis Díaz en la Champions: “Intentaré frenarlo lo mejor posible”

Luis Díaz es una de las mejores cartas del Bayern Múnich para darle vuelta al marcador de 5-4 ante el PSG en la Champions - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El duelo de las semifinales de Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich despierta gran expectativa tras el resultado de 5-4 en el partido de ida en París. El equipo francés, afectado por la ausencia de Achraf Hakimi, encomienda la misión defensiva ante Luis Díaz al joven Warren Zaïre-Emery, que asume el desafío de marcar al extremo colombiano en un partido decisivo.

Zaïre-Emery declaró que, si se enfrenta a Luis Díaz en la vuelta de la semifinal, tratará de frenarlo, enfatizó la responsabilidad que representa el reto y recalcó que dará el máximo esfuerzo en cada acción, pues se mide a uno de los mejores extremos de Europa.

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El partido de vuelta en Múnich se perfila como una prueba de alto nivel, con ambos equipos decididos a avanzar a la final de la Champions League, en la que el Arsenal ya quedó instalado tras eliminar al Atlético de Madrid, por marcador global de 2-1, y espera por su rival en Budapest.

Duelo entre Warren Zaïre-Emery y Luis Díaz

Zaïre-Emery, defensa del PSG, asume el reto de suplir a Achraf Hakimi en el costado derecho. El joven futbolista expresó su respeto por el nivel de Luis Díaz, aunque afirmó sentirse listo para el enfrentamiento: “He ganado en experiencia, que te la da disputar partidos al más alto nivel. Pero soy la misma persona, doy el máximo en cada partido”.

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“Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres del Bayern, es más complicado de defender. En la ida defendimos bien y nos metieron cuatro. Cuando tienen tanta calidad poco puedes hacer”, añadió.

Luis Díaz y Warren Zaïre-Emery peleando el balón durante la ida de las semifinales de la Champions League - crédito REUTERS/Sarah Meyssonnier

El jugador francés destacó su evolución y el apoyo del cuerpo técnico en su desarrollo. Considera que el enfrentamiento individual ante el delantero colombiano será determinante para las aspiraciones del equipo parisino y podría decidir el pase a la final.

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Expectativas y ambiente previo

El PSG encara la semifinal con la ambición de repetir la final del año pasado, mientras que el Bayern Múnich se apoya en el ánimo de su estadio y la confianza en el grupo. El entrenador Vincent Kompany declaró que “Jugamos en casa, queremos ganar y haremos todo lo posible para conseguirlo”.

Respecto a una posible tanda de penaltis, el timonel mencionó que el Bayern ya tiene definida la lista y el orden de los lanzadores, aunque ningún jugador será forzado a lanzar si no se siente seguro. “Este ya fue un tema de discusión hace tres meses, antes de los partidos de la Pokal. Forma parte de cada sesión de entrenamiento en la segunda mitad de la temporada y, por lo tanto, no será algo improvisado mañana si llegamos a esa situación”.

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Vincent Kompany dejó claro que Bayern entrenó la tanda de penales, en caso de que llegue a esa instancia ante el PSG - crédito Europa Press

Kompany resaltó la relación positiva entre el grupo del Bayern y su afición: “Hay buena relación entre este equipo y su afición. Al inicio de la temporada quizá no muchos creían que aún tendríamos opciones de llegar a la final, pero ahora estamos aquí, hemos vivido muchos momentos especiales. Y creo que los aficionados creen que podemos lograrlo. Queremos que sea un momento memorable”.

El entrenador fue consultado por los fallos en defensa, pues ha recibido once goles en los últimos tres juegos, a lo que respondió que “la misión es ganar partidos. Tenemos ideas que creemos que nos ayudan a hacerlo. De eso se trata. Hemos demostrado que podemos ganar muchos partidos, el PSG también. Al final, tienes que marcar un gol más que tu rival para ganar un partido. Si puedes hacerlo sin encajar, es lo mejor que puede pasar”.

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Bayern Múnich viene de ser campeón en la Bundesliga, es finalista de la Copa de Alemania y quiere el título de la Champions - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Finalmente, Vincent Kompany destacó el nivel de hombres como Laimer, Davies o Stanisic: “Los tres han demostrado que saben competir a este nivel y son importantes. Tienen perfiles diferentes. Konrad aporta intensidad, recorrido y agresividad. Stani es limpio con el balón, también es rápido; siempre toma decisiones correctas en defensa. Phonzy es extremadamente veloz, tiene cualidades en el uno contra uno y es zurdo, lo que lo diferencia de los otros dos”.