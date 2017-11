A pesar de que ya pasaron muchos años desde que se separaron, aún mantienen una excelente relación. Incluso, Nazarena Vélez dijo en una entrevista en Morfi, todos a la mesa: "El otro día lo veía a Alejandro viniendo a buscar a Barbie y también a Tití y no entiendo por qué me separé de él. Ahora que pienso no fue para tanto el motivo por el que nos separamos. Igual, él no vuelve ni loco conmigo. Pensé en él como hombre, es increíble. Ayer lo veía en la foto de perfil de Barbie y decía '¡mirá qué buen pibe!".

LEA MÁS: