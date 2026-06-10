Abogado denunció ante la Fiscalía presuntos riesgos electorales en el Cesar por supuesto apoyo del clan Gnecco a De la Espriella

Miguel Ángel del Río aseguró que hay personas cercanas al clan Gnecco, muy poderoso en el Cesar, que están generando apoyos logísticos para la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El abogado Miguel Ángel del Río reveló que ha estado informando a la Fiscalía General de la Nación y a otras autoridades competentes sobre presuntos riesgos electorales que se estarían presentando en el departamento del Cesar. De acuerdo con el jurista, el clan Gnecco estaría impulsando la campaña del candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella.

“Comenzamos una ofensiva territorial poniendo en conocimiento de la fiscalía y las autoridades los riesgos electorales en el Cesar comandados por el clan Gnecco y todos sus apoyos logísticos. Toda la semana recorreremos la Costa Caribe enfrentando las verdaderas mafias electorales (sic)”, indicó el abogado en su cuenta de X.

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El abogado Miguel Ángel del Río Malo anunció que ha estado informando a las autoridades sobre riesgos electorales en el Cesar - crédito @migueldelrioabg/X

En el documento que allegó a las autoridades hay un listado de personas que hacen parte del mencionado clan:

Cielo Gnecco Cerchar, considerada la matrona del clan y madre de Luis Alberto Monsalvo Gnecco , político que fue gobernador del Cesar en dos ocasiones y que fue condenado por hechos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

José Jorge Monsalvo Gnecco, “hombre a la sombra” que presuntamente manejaría los negocios del clan. El abogado también lo señaló de ser el “brazo armado del clan”.

Viviana Monsalvo Gnecco, que se estaría perfilando para ser candidata a la gobernación para el período 2027-2031 .

Paola Monsalvo Gnecco, que sería la persona encargada de manejar algunas empresas del clan.

En la lista incluyó al senador José Alfredo Gnecco Zuleta, hijo del exgobernador Lucas Gnecco Cerchar, que también fue condenado por hechos de corrupción, y sobrino de Cielo Gnecco Cerchar, la matrona del clan.

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Junto con él, añadió a Jorge Barros Gnecco, conocido como “Popo Barros” Gnecco, sobrino de Cielo Gnecco. El actual diputado ejercería el control en la Asamblea Departamental del Cesar, según informó Del Río, y, según las evidencias que adjuntó en la denuncia allegada a la Fiscalía, utiliza sus redes sociales para impulsar la campaña de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

Miguel Ángel del Río advirtió a las autoridades sobre riesgos lectorales en el Cesar. Mencionó a integrantes del clan Gnecco y a personas cercanas - crédito @migueldelrioabg/X

El abogado también mencionó a José Eduardo “Lalo” Gnecco Zuleta, hijo de Lucas Gnecco Cerchar, y a William Romero Ovalle, que sería “familiar de confianza de Cielo Gnecco”. Según Del Río, Romero maneja una fundación cuya oficina funciona en el barrio Obrero de Valledupar, la cual “sirve como centro de operaciones logísticas en elecciones”.

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En la cuenta de Instagram de William Romero también hay publicaciones relacionadas con la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Además de ellos, otras personas cercanas al clan Gnecco aparecen en el documento presentado por el abogado: Elvia Milena Sanjuan Dávila, actual gobernadora del Cesar, a la que calificó como “títere del clan”, y Gumer de la Peña, representante a la Cámara electo por el Partido de la U, que presuntamente manejaría el negocio del chance en el departamento. En sus redes sociales también aparecen publicaciones en las que muestra su respaldo al aspirante de la derecha.

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Por otro lado, involucró al diputado Fawzi Muvdi, que también estaría haciendo campaña a favor del candidato presidencial. En su denuncia adjuntó una captura de pantalla de un estado que publicó en su cuenta de Instagram, en la que aparece el aspirante. Al igual que Muvdi, el concejal André Molina, hijo del exgobernador Hernando “Nandito” Molina Araujo, está apoyando la candidatura de De la Espriella.

Miguel Ángel del Río advirtió a las autoridades sobre riesgos lectorales en el Cesar. Mencionó a personas cercanas al clan Gnecco - crédito @migueldelrioabg/X

Del Río advirtió, además, sobre una alianza entre el clan en cuestión y quienes llevan las banderas del uribismo en el departamento.

“El clan Gnecco y el uribismo del Cesar hicieron las paces y ahora están unidos gracias a Abelardo de la Espriella. Así lo confirman Claudia Margarita Zuleta -Senadora electa por el Partido Centro Democrático- y Ricardo Quintero Baute exdiputado del departamento por la misma colectividad”, detalló el abogado en la denuncia.

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