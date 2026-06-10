Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

El trabajador fue alcanzado por una descarga eléctrica durante una fuerte tormenta registrada en la zona. (FOTO: La Prensa)

Una tragedia enluta a una familia hondureña luego de que un trabajador agrícola perdiera la vida al ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una plantación de piña ubicada en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Henry Medrano, de 31 años de edad, quien se encontraba desarrollando su jornada laboral cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a varios trabajadores que realizaban actividades de campo en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la finca 208, localizada en el sector conocido como Zona de Pesca. En ese lugar, Medrano trabajaba como jornalero junto a otros compañeros cuando comenzaron las lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

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Según los reportes brindados por las autoridades, el trabajador fue alcanzado directamente por una descarga atmosférica mientras permanecía en el área de cultivo. La intensidad del impacto provocó que perdiera la vida de manera inmediata.

Compañeros de trabajo que se encontraban cerca intentaron auxiliarlo y dieron aviso a los cuerpos de emergencia, esperando que pudiera recibir asistencia médica. Sin embargo, la magnitud de la descarga no dejó posibilidades de supervivencia.

Tras recibir la alerta, miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia. Al llegar al lugar confirmaron que Henry Medrano ya no presentaba signos vitales.

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El fallecimiento generó consternación entre trabajadores de la finca y residentes de las comunidades cercanas, quienes lamentaron profundamente lo ocurrido.

Familiares y vecinos lamentaron la muerte de Henry Medrano, a quien describieron como un hombre trabajador. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades informaron que otras dos personas que realizaban labores junto a la víctima resultaron ilesas físicamente.

No obstante, debido a la fuerte impresión provocada por el incidente, ambos trabajadores recibieron atención y acompañamiento tras experimentar una crisis emocional producto del traumático momento que presenciaron.

Aunque no sufrieron lesiones, el impacto psicológico generado por la muerte repentina de su compañero obligó a que fueran atendidos por personal de apoyo.

Las autoridades indicaron que este tipo de situaciones suelen generar cuadros de ansiedad y estrés en quienes presencian accidentes de esta magnitud.

Henry Medrano residía en la comunidad de Orotina, ubicada en las cercanías del lugar donde ocurrió la tragedia.

Familiares, vecinos y amigos lo describieron como una persona trabajadora, responsable y dedicada a las labores agrícolas, actividad mediante la cual obtenía el sustento para su hogar.

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La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente por la zona, provocando muestras de solidaridad hacia sus familiares.

Compañeros de trabajo también expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraban un hombre comprometido con sus labores y apreciado dentro del entorno laboral.

Henry Medrano murió mientras realizaba labores agrícolas en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida. (FOTO: La Prensa)

La tragedia ocurrió en momentos en que diversas regiones de Honduras registran lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas asociadas a la influencia de la tormenta tropical Cristina.

Durante los últimos días, las autoridades de protección civil han emitido constantes llamados a la población para extremar medidas de precaución debido al incremento de precipitaciones y actividad eléctrica en distintas zonas del territorio nacional.

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Los expertos señalan que las tormentas eléctricas representan uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos, especialmente para personas que desarrollan actividades al aire libre.

Sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros y de construcción figuran entre los más expuestos cuando se presentan este tipo de condiciones climáticas.

Tras el fallecimiento de Henry Medrano, los organismos de emergencia reiteraron la importancia de suspender actividades al aire libre cuando existan tormentas eléctricas en desarrollo.

Las autoridades recomiendan buscar refugio en estructuras seguras, evitar permanecer en áreas abiertas y mantenerse alejados de árboles aislados, postes, cercas metálicas y otros elementos que puedan incrementar el riesgo durante una descarga atmosférica.

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Asimismo, se pidió a empleadores y responsables de actividades agrícolas tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores cuando se presenten condiciones climáticas adversas.

Los organismos de socorro recordaron que durante la temporada lluviosa es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las alertas emitidas por las instituciones encargadas del monitoreo meteorológico.

La muerte de Henry Medrano se suma a las emergencias que han dejado las lluvias en distintas regiones del país y vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan miles de hondureños que diariamente realizan sus labores en condiciones climáticas cambiantes.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentan la pérdida de un hombre que salió a cumplir con su jornada laboral y cuya vida terminó de forma inesperada en medio de una tormenta eléctrica.

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