Honduras

Honduras: Rayo mata a trabajador agrícola durante tormenta en Atlántida

Henry Medrano, de 31 años, falleció tras ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida, durante una tormenta eléctrica registrada este martes.

Guardar
Google icon
El trabajador fue alcanzado por una descarga eléctrica durante una fuerte tormenta registrada en la zona. (FOTO: La Prensa)
El trabajador fue alcanzado por una descarga eléctrica durante una fuerte tormenta registrada en la zona. (FOTO: La Prensa)

Una tragedia enluta a una familia hondureña luego de que un trabajador agrícola perdiera la vida al ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores en una plantación de piña ubicada en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Henry Medrano, de 31 años de edad, quien se encontraba desarrollando su jornada laboral cuando una fuerte tormenta eléctrica sorprendió a varios trabajadores que realizaban actividades de campo en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la finca 208, localizada en el sector conocido como Zona de Pesca. En ese lugar, Medrano trabajaba como jornalero junto a otros compañeros cuando comenzaron las lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

PUBLICIDAD

Según los reportes brindados por las autoridades, el trabajador fue alcanzado directamente por una descarga atmosférica mientras permanecía en el área de cultivo. La intensidad del impacto provocó que perdiera la vida de manera inmediata.

Compañeros de trabajo que se encontraban cerca intentaron auxiliarlo y dieron aviso a los cuerpos de emergencia, esperando que pudiera recibir asistencia médica. Sin embargo, la magnitud de la descarga no dejó posibilidades de supervivencia.

Tras recibir la alerta, miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia. Al llegar al lugar confirmaron que Henry Medrano ya no presentaba signos vitales.

PUBLICIDAD

El fallecimiento generó consternación entre trabajadores de la finca y residentes de las comunidades cercanas, quienes lamentaron profundamente lo ocurrido.

Familiares y vecinos lamentaron la muerte de Henry Medrano, a quien describieron como un hombre trabajador. (FOTO: La Prensa)
Familiares y vecinos lamentaron la muerte de Henry Medrano, a quien describieron como un hombre trabajador. (FOTO: La Prensa)

Las autoridades informaron que otras dos personas que realizaban labores junto a la víctima resultaron ilesas físicamente.

No obstante, debido a la fuerte impresión provocada por el incidente, ambos trabajadores recibieron atención y acompañamiento tras experimentar una crisis emocional producto del traumático momento que presenciaron.

Aunque no sufrieron lesiones, el impacto psicológico generado por la muerte repentina de su compañero obligó a que fueran atendidos por personal de apoyo.

Las autoridades indicaron que este tipo de situaciones suelen generar cuadros de ansiedad y estrés en quienes presencian accidentes de esta magnitud.

Henry Medrano residía en la comunidad de Orotina, ubicada en las cercanías del lugar donde ocurrió la tragedia.

Familiares, vecinos y amigos lo describieron como una persona trabajadora, responsable y dedicada a las labores agrícolas, actividad mediante la cual obtenía el sustento para su hogar.

La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente por la zona, provocando muestras de solidaridad hacia sus familiares.

Compañeros de trabajo también expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraban un hombre comprometido con sus labores y apreciado dentro del entorno laboral.

Henry Medrano murió mientras realizaba labores agrícolas en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida. (FOTO: La Prensa)
Henry Medrano murió mientras realizaba labores agrícolas en una plantación de piña en El Porvenir, Atlántida. (FOTO: La Prensa)

La tragedia ocurrió en momentos en que diversas regiones de Honduras registran lluvias, fuertes vientos y tormentas eléctricas asociadas a la influencia de la tormenta tropical Cristina.

Durante los últimos días, las autoridades de protección civil han emitido constantes llamados a la población para extremar medidas de precaución debido al incremento de precipitaciones y actividad eléctrica en distintas zonas del territorio nacional.

Los expertos señalan que las tormentas eléctricas representan uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos, especialmente para personas que desarrollan actividades al aire libre.

Sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros y de construcción figuran entre los más expuestos cuando se presentan este tipo de condiciones climáticas.

Tras el fallecimiento de Henry Medrano, los organismos de emergencia reiteraron la importancia de suspender actividades al aire libre cuando existan tormentas eléctricas en desarrollo.

Las autoridades recomiendan buscar refugio en estructuras seguras, evitar permanecer en áreas abiertas y mantenerse alejados de árboles aislados, postes, cercas metálicas y otros elementos que puedan incrementar el riesgo durante una descarga atmosférica.

Asimismo, se pidió a empleadores y responsables de actividades agrícolas tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores cuando se presenten condiciones climáticas adversas.

Los organismos de socorro recordaron que durante la temporada lluviosa es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las alertas emitidas por las instituciones encargadas del monitoreo meteorológico.

La muerte de Henry Medrano se suma a las emergencias que han dejado las lluvias en distintas regiones del país y vuelve a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan miles de hondureños que diariamente realizan sus labores en condiciones climáticas cambiantes.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentan la pérdida de un hombre que salió a cumplir con su jornada laboral y cuya vida terminó de forma inesperada en medio de una tormenta eléctrica.

Temas Relacionados

Muere por rayo en HondurasHenry MedranoEl Porvenir AtlántidaTormenta eléctrica Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

La evaluación final de la misión, difundida por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló que el país mantiene deuda pública baja, inflación controlada y una posición externa sólida tras varios años de políticas prudentes

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a las autoridades hondureñas, que elevaron a Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por el riesgo de inundaciones y el incremento del oleaje.

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Cerca de 150,000 personas en el país presentan algún grado de enfermedad renal crónica, y de este grupo alrededor del 14% padece la variante no tradicional

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Justicia salvadoreña procesó a seis personas, entre ellas a un exfutbolista por presunta estafa agravada mediante la venta de paquetes turísticos inexistentes, con un perjuicio económico superior a USD 29 mil

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

Las condiciones marinas tendrán olas de 1.8 a 2.2 metros y velocidades de hasta 55 km/h, por encima de los valores habituales, según el boletín del Ministerio de Medio Ambiente

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

TECNO

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Apple revela una de sus funciones más avanzadas: actualizar contraseñas con un solo botón

Qué iPhones se pueden actualizar a iOS 27: guía para instalar la nueva versión gratuita

ENTRETENIMIENTO

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

Esto piensa Jennifer Garner sobre la vida sentimental de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revela la lección que intentó transmitir a sus hijos durante años mientras crecían bajo la atención pública

Una escena de Jennifer Lopez en bikini se vuelve viral tras el estreno de ‘Office Romance’ en Netflix

‘The Last of Us’ pausa sorpresivamente el rodaje de su temporada 3: esto es lo que se sabe

MUNDO

El régimen de Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania tras los bombardeos de Washington

El régimen de Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania tras los bombardeos de Washington

Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

Las negociaciones en El Cairo sobre el desarme de Hamas en Gaza llegan a un punto muerto

JD Vance dijo que el acuerdo con Irán para dar fin a la guerra podría tardar “una semana” o “varios meses”

Las protestas anti inmigración se extendieron por el Reino Unido tras un apuñalamiento en Belfast