Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

Susy Díaz y Monique Pardo sentadas en un sofá, donde Díaz habla sobre la difícil situación económica de Pardo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difícil situación económica que atraviesa Monique Pardo volvió a quedar expuesta luego de las recientes declaraciones de Susy Díaz, quien no ocultó su preocupación por el complicado momento que estaría viviendo su amiga. La exvedette habló para un diario conocido tras cumplir con su deber cívico durante la segunda vuelta electoral y compartió detalles que evidencian las carencias que enfrenta actualmente la artista.

Todo surgió cuando fue consultada por las recientes denuncias de extorsión que realizó Monique Pardo. Sin embargo, más allá de referirse a ese tema, Susy decidió contar una experiencia personal que refleja la realidad económica que, según ella, atraviesa la cantante.

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Susy Díaz muestra su apoyo incondicional a Monique Pardo, quien atraviesa un complicado momento económico sin ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tenía ni para el menú”

Con evidente tristeza, Susy Díaz recordó una llamada que recibió de Monique Pardo cuando atravesaba uno de sus momentos más difíciles. Según relató, la artista le pidió ayuda porque no tenía dinero ni siquiera para costear su alimentación diaria.

“Ella no tiene dinero, una vez me llamó que no tenía ni para el menú, que la ayude, de dónde va sacar, si con las justas... Ella vive por la misericordia de Dios, veo que está con las justas para pagar su luz, su agua, sus cosas”, declaró a Trome.

Las palabras de Susy reflejan una realidad que pocas veces se conoce detrás de la fama y los reflectores. Aunque Monique Pardo fue durante años una figura conocida del espectáculo peruano, hoy estaría enfrentando serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. La excongresista señaló que constantemente observa los esfuerzos que realiza su amiga para salir adelante y lamentó que tenga que atravesar una situación tan complicada.

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La llamada que conmovió a Susy Díaz: “Monique no tenía ni para el menú”. Captura: Facebook Monique Pardo.

La dura realidad de los artistas

Para Susy Díaz, el caso de Monique es una muestra de lo difícil que puede ser la vida para quienes trabajan en el mundo del espectáculo. Explicó que la estabilidad económica no siempre acompaña a los artistas, quienes dependen de contratos, eventos y presentaciones que pueden desaparecer de un momento a otro.

“Pueden tener trabajo un día y un año nadie los contrató, los artistas no tenemos dinero, vivimos el día a día. Me da mucha pena que le esté pasando esto a Monique, ella no tiene ingresos”, afirmó.

La popular rubia destacó que muchas personas creen que quienes aparecen en televisión cuentan con grandes recursos económicos, pero aseguró que la realidad suele ser muy distinta. Según explicó, hay temporadas en las que los artistas generan ingresos importantes, pero también periodos prolongados en los que no reciben propuestas laborales.

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Por ello, considera que la situación de Monique Pardo debería generar empatía y comprensión, especialmente porque, según indicó, actualmente no cuenta con una fuente estable de ingresos.

La llamada que conmovió a Susy Díaz: “Monique no tenía ni para el menú”. Captura: Facebook Monique Pardo.

Una vida humilde y llena de dificultades

Susy Díaz insistió en que Monique lleva una vida sencilla y que enfrenta dificultades para cubrir gastos tan básicos como los servicios del hogar.

Las declaraciones de la exvedette dejan entrever que la artista atraviesa un escenario económico complejo, en el que cada gasto representa una preocupación adicional.

Para la excongresista, nadie está libre de atravesar situaciones complicadas, especialmente en profesiones tan inestables como el entretenimiento.

La llamada que conmovió a Susy Díaz: “Monique no tenía ni para el menú”. Captura: Facebook Monique Pardo.

Susy Díaz pide acercarse más a Dios

Durante la entrevista, Susy también aprovechó para compartir un mensaje dirigido a sus seguidores. En medio de los problemas económicos, la inseguridad y las dificultades que afectan a muchas familias, la exvedette recomendó fortalecer la fe y la espiritualidad.

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“Vayan a misa, vuélvanse más espirituales, la iglesia católica, no te cobra ni un sol, ni el diezmo ni nada. Uno con Dios, nadie contra uno, hay que volvermos más espirituales, persinarse al salir, yo creo que solo Dios nos va salvar de tantas cosas que están pasando, pedirle a Dios que cuide a nuestros hijos”, expresó.

Para Susy, la fe representa una herramienta importante para afrontar los momentos difíciles y encontrar fortaleza cuando surgen problemas que parecen imposibles de resolver.

La llamada que conmovió a Susy Díaz: “Monique no tenía ni para el menú”. Captura: Facebook Monique Pardo.

Florcita Polo tampoco atraviesa su mejor momento laboral

La conversación también permitió conocer detalles sobre la situación actual de Florcita Polo, hija de Susy Díaz. La exvedette reveló que la joven no está generando muchos ingresos en este momento y que por ello ha decidido apoyarla en el cuidado de sus hijos.

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Según explicó, actualmente dedica parte de su tiempo a sus nietos para que Florcita pueda cumplir con sus actividades y responsabilidades. “Ahorita no está facturando mucho, pero ella está esperando que yo regrese, yo me quedo con mis nietos y ella se va a votar. La estoy apoyando los fines de semana, tengo dos hogares”, comentó entre risas.

Pese a las dificultades, Susy aseguró que continúa respaldando a su hija y colaborando en todo lo que está a su alcance. La excongresista señaló que comparte su tiempo entre sus propias actividades y el cuidado de sus nietos, una labor que realiza con mucho cariño.

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Frente al vínculo de Florcita con Luiggi, Susy se mostró reservada. Asegura que no interfiere, pero tampoco bendice la relación, marcada por rumores de infidelidad y controversia. (Facebook)